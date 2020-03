La plateforme : bientôt une suite pour le film d'horreur de Netflix ?

Netflix n'aurait pu choisir meilleur moment pour sortir le film La plateforme (El Hoyo en espagnol). C'est confinés chez eux, dans un contexte de pandémie de covid-19 (coronavirus) que de nombreuses personnes vivant en Espagne, en France ou encore aux Etat-Unis ont pu découvrir ce thriller psychologique qui a une résonance particulière avec ce que l'on vit actuellement. Et pour cause, le film réalisé par Galder Gaztelu-Urrutia est un huis-clos angoissant qui fait réfléchir à des sujets politiques et sociaux comme la société de consommation, le capitalisme ou encore la lutte des classes.

Succès pour le film La plateforme sur Netflix

Et pour cause, le film se déroule dans une prison verticale, appelée La Fosse, où une plateforme garnie de plats diverses et variés descend une fois par jour à chaque étage afin de nourrir les prisonniers. Sauf que ceux des étages les plus bas se retrouvent face à une plateforme vide et n'hésitent pas à s'entretuer pour survivre... Très rapidement, le film s'est hissé au rang du film le plus vu en Espagne, aux Etats-Unis ainsi que dans des dizaines d'autres pays.

Une suite prévue ?

Carlos Juárez, le producteur du film, ne s'attendait pas à un tel succès : "Netflix savait clairement qu'il pouvait très bien fonctionner et devenir viral, mais personne n'espérait que ça soit à ce point. J'ai vu des pages proposant des tutos expliquant le final, lesquelles ont reçu en un seul jour plus de 100 000 visites. Ca a suscité un véritable phénomène fan", a-t-il constaté dans une interview accordée à El correo. Il confie être en train de négocier avec Netflix pour une seconde partie ou un remake en anglais. Une suite qui ne serait pas illogique, alors que le film propose une fin ouverte, qui laisse libre court à diverses interprétations... et controverses.