La plateforme : Goreng est-il mort ? Qui est la petite fille ? Netflix explique le film et sa fin

Depuis sa mise en ligne sur Netflix le 20 mars dernier, le film d'horreur espagnol La plateforme (El Hoyo en espagnol) suscite de nombreuses interrogations. Quelle signification a-t-il ? Qui se cache derrière l'Administration ? Que représente la petite fille ? Pourquoi une panna cotta ? Comment interpréter la fin, ouverte à diverses interprétations ? Les théories sont nombreuses sur internet. Alors que le réalisateur Galder Gaztelu-Urrutia restait flou et expliquait le message qu'il voulait transmettre, Netflix a dévoilé ce jeudi 9 avril 2020 une vidéo dans laquelle Alysia Judge explique le film et notamment sa fin.

Cette vidéo de Netflix explique le film La plateforme et sa fin

Après avoir révélé pourquoi il y avait 333 étages, pourquoi chaque prisonnier se réveille chaque mois à un étage différent, pourquoi Imoguiri est entrée dans la Fosse, ou encore pourquoi la panna cotta, on nous explique la corrélation entre Goreng, le personnage principal et Don Quichotte : tous les deux sont "idéalistes et tentent de changer les valeurs de la société mais les deux échouent en général". D'ailleurs, s'il refuse de monter sur la plateforme avec l'enfant, c'est parce que son "cannibalisme et ses meurtres l'ont trop corrompu pour monter avec elle". Certains se sont posé la question : Goreng est-il mort ? Il semblerait bien que oui. Le réalisateur explique que l'étage le plus bas n'existait pas, et que le personnage est donc mort avant d'y arriver.

Qui est la petite fille ?

Quant à la petite fille, elle existe bel et bien et n'est pas une hallucination de Goreng, comme certains ont pu le croire. On apprend qu'elle était bien celle de Miharu, et qu'elles étaient toutes les deux immigrées. Le fait qu'elles soient toutes les deux muettes est un message très fort : les immigrés n'ont pas le droit à la parole et doivent subir en se taisant. La petite fille représente la pureté, la vulnérabilité, mais aussi la confiance et l'espoir pour les générations futures, qui ont le pouvoir de changer les choses, "tant qu'on les protège assez pou ne pas être corrompus par le système". D'ailleurs, elle arrive bel et bien au premier niveau, comme on aurait pu le voir dans une fin initialement prévue.

Bref, si vous vous attendiez à une explication claire et unique, vous allez être déçu : "Il n'y a pas de réponse car il n'y a pas de solution à l'état actuel de notre société. Mais la possibilité pour les générations futures de la trouver existe".