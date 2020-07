Katy Keene annulée : pas de saison 2 pour le spin-off de Riverdale, Lucy Hale réagit en pleurs !

Pas de saison 2 pour Katy Keene

Au mois de janvier, la CW a annoncé les nouvelles saisons de Riverdale, Batwoman, qui se fera désormais sans Ruby Rose, Nancy Drew ou encore Dynastie, mais pas celle de Katy Keene. Il était sûrement encore trop tôt pour juger l'avenir du spin-off de Riverdale vu qu'il a commencé à être diffusé que le 6 février 2020. Aujourd'hui, le créateur Roberto Aguirre-Sacasa et les producteurs ont une meilleure vue d'ensemble et ils peuvent constater que les audiences n'ont pas été satisfaisantes.

Résultat ? La CW a décidé de se séparer de Katy Keene : pas de saison 2 pour le show avec Lucy Hale et Ashleigh Murray (Josie dans la série originale). Une grosse déception pour les fans d'autant plus que Riverdale a hérité d'une saison 6 alors que les retours ne sont pas hyper positifs. Mais attendez, rien n'est perdu pour le spin-off puisque le producteur recherche déjà une nouvelle plateforme pour permettre à Katy Keene de continuer. Y arrivera-t-il ? Affaire à suivre !

Lucy Hale triste et déçue

Très émue et avec les larmes aux yeux, Lucy Hale a réagi à cette info dans une vidéo Instagram : "Nous n'avons pas le droit à une saison 2. Ca m'est déjà arrivé quelques fois et à chaque fois, ça me brise le coeur. J'ai une nouvelle fois le coeur brisé. C'est une très mauvaise nouvelle. (...) Je suis reconnaissante d'avoir eu le rôle principal. A Michael, Roberto et tout le cast, vous êtes tous magiques. Merci. Je n'arrive pas à décrire à quel point vous êtes incroyables. Vous avez toujours été là pour moi peu importe la situation. Je suis tellement chanceuse et ces moment-là me permettent de réaliser à quel point je le suis." Pas trop déçus ?