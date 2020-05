Katy Keene : une saison 2 pour le spin-off de Riverdale ?

Pour découvrir les nouvelles saisons de nos séries préférées dont celle de Riverdale, il faudra attendre 2021. Si la CW a renouvelé la quasi-totalité de ses séries en janvier dernier, la pandémie de Coronavirus qui a interrompu les tournages va empêcher les acteurs de se réunir cet été pour mettre en boîte de nouveaux épisodes. Une série n'est en tout cas toujours pas assurée de revenir : Katy Keene. Dans la série dérivée de Riverdale, on suit Katy Keene (Lucy Hale), une jeune passionnée de mode qui tente de réaliser son rêve à New York. Elle est en colocation avec Jorge (Jonny Beauchamp), un artiste qui veut percer à Broadway et Josie McCoy (Ashleigh Murray) qui s'est installée en ville dans l'espoir de devenir chanteuse. L'action se déroule cinq ans après celle de Riverdale.

Une décision prochaine

C'est en février 2020, après un crossover avec Riverdale, que Katy Keene a fait son arrivée sur la CW. Mais contrairement à Riverdale, la série n'a pas vraiment cartonné avec en moyenne 485 000 téléspectateurs devant chaque épisode de la saison 1. Des chiffres assez faibles mais tout espoir n'est pas perdu de voir Katy Keene revenir pour une saison 2. Interrogé à ce sujet, Mark Pedowitz, le président de la chaîne, a expliqué qu'une décision n'était pas encore prise. "Les audiences ont été assez douces mais nous avons de bons résultats en streaming. Nous prendrons une décision dans quelques semaines" a-t-il expliqué à Deadline.

Il faudra donc patienter jusqu'en juin pour connaître le destin de la série de Lucy Hale. Depuis la fin de Pretty Little Liars (l'actrice a récemment évoqué la possibilité d'un film), l'ex-interprète d'Aria n'a pas vraiment eu de chance : sa série Life Sentence, également diffusée sur la CW, a été annulée au bout d'une saison en 2018.