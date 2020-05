Riverdale saison 5 : la série ne sera pas de retour avant 2021

Le Covid-19 aura plus d'une conséquence sur l'industrie du cinéma et de la télévision. Les tournages des séries et films sont interrompus aux Etats-Unis depuis mars et de nombreuses dates de sorties de films ont été repoussées. Les séries, elles, ont vu leurs saisons en cours amputées de plusieurs épisodes, faute de pouvoir terminer le tournage. Si, en France, les tournages de Plus belle la vie ou Demain nous appartient vont reprendre, aux Etats-Unis et au Canada, il faudra encore peut-être patienter plusieurs mois avant que les acteurs puissent se retrouver. D'où la décision drastique de la chaîne CW qui diffuse Riverdale, Charmed ou encore les séries du Arrowverse.

Les séries de la CW repoussées à 2021

Ce jeudi 14 mai, la CW a annoncé son programme pour la rentrée des séries... qui n'aura lieu qu'en 2021 ! Comme la FOX qui programme le retour de ses shows pour l'année prochaine, la chaîne ne prévoit pas de diffuser les nouvelles saisons de Riverdale, The Flash ou encore Supergirl avant 2021 ! A la place, la chaîne misera sur des séries acquises d'autres chaînes comme Swamp Thing ou Tell Me a Story qui a été annulée après deux saisons.

Pour découvrir la fin du lycée et le saut dans le temps de la saison 5 de Riverdale, il faudra donc attendre janvier 2021. La date de diffusion précise n'a pas été communiquée pour le moment. En plus de Riverdale, ce sont la saison 7 de The Flash, la saison 3 de Charmed, la saison 3 de Legacies ou encore les suites de All American et Black Lightning qui reviendront l'an prochain. A partir de 2021, la CW diffusera aussi le reboot de Walker Texas Ranger, tout simplement intitulé Walker et Superman et Lois. Seule Supernatural reviendra à l'automne pour ses derniers épisodes. La saison 6 de Supergirl, elle, ne sera pas diffusée avant le printemps ou l'été 2021 suite à la grossesse de Melissa Benoist.