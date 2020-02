Superman et Lois saison 1 : des jumeaux très spéciaux, Lana au casting et premier vilain connu

Avec la récente fin de Arrow, la CW a désormais de la place sur sa grille de programme. Aussi, la chaîne l'a récemment annoncé, la rentrée prochaine sera marquée par l'arrivée d'un spin-off de Supergirl centré, sans véritable surprise, sur les aventures de son célèbre cousin.

Intitulée Superman & Lois, cette nouvelle série - portée par Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch, permettra aux fans de redécouvrir ces personnages. L'interprète de la journaliste le confiait récemment, "Quand Todd Helbing, qui est notre showrunner, m'a raconté l'histoire du scénario pour le pilot de Superman & Lois, j'ai eu des frissons. C'est tellement génial et c'est vraiment quelque chose que nous n'avons encore jamais vu concernant ces deux personnages. Je pense que ça sera excellent !"

Vie de famille mouvementée pour Clark

Peu de révélations ont encore été faites à son sujet, mais le journaliste Jean-Maxime Renault (pour son site PrimeTimer) a déjà eu la chance de lire le scénario du pilot et d'en tirer certaines informations sur ses débuts. Au programme ? On y apprend que "Lois Lane travaillera toujours au Daily Planet" mais que "Clark Kent sera viré après un énorme plan social au journal". De fait, le super-héros aura le temps de s'occuper de Jonathan et Jordan Kent, leurs jumeaux de 13 ans, qui "ne sauront pas, encore, qui est réellement leur père" et qui "pourraient ou non avoir hérité de ses pouvoirs".

En parlant des jumeaux, on connait également quelques détails sur eux. Jonathan "sera le populaire, un véritable athlète", tandis que Jordan sera "plus introverti, sujet à l'anxiété et adepte des jeux vidéo". De là à parier que c'est Jordan qui découvrira ses pouvoirs en premier, ce qui créera des tensions entre les deux frères...

Des personnages cultes présents

Du côté des autres personnages, le journaliste assure également que Jonathan Kent, le père de Clark, "ne sera plus présent" et que Martha Kent, sa mère, "vivra seule dans la ferme familiale à Smallville". Toujours côté famille, le secret de Clark sera visiblement connu du Général Samuel Lane, le père de Lois.

Enfin, Lex Luthor n'est pas annoncé, mais on sait qu'un nouvel ennemi connu sous le nom de "The Stranger" débarquera, et que Lana Lang sera aussi présente à l'écran. Malheureusement, sa situation ne sera pas très réjouissante. Mère de deux enfants, Sarah (14 ans) et Sophie (8 ans), elle vivra avec un certain Kyle Cushing, un pompier ivrogne, tandis que Sarah aura des pensées suicidaires...