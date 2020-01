Arrow saison 8 : 6 choses à retenir du dernier épisode de la série

Un spin-off sur Diggle ?

La dernière scène de Diggle a clairement ouvert la porte à un retour du personnage dans sa propre série d'une façon très excitante. Alors qu'il se rendait à Metropolis, un étrange objet est tombé du ciel et a atterri à ses côtés. Le twist ? Celui-ci était extrêmement vert et extrêmement brillant. Autrement dit, la théorie comme quoi Diggle serait destiné à devenir le célèbre Green Lantern semble ENFIN être prête à prendre forme. A ce sujet, David Ramsey a mystérieusement confessé que des réponses seront rapidement apportées. Et quand on sait qu'il apparaîtra bientôt dans The Flash et qu'HBO Max prépare une série centrée sur ce super-héros, chapeautée par Greg Berlanti - l'un des boss du Arrowverse, l'espoir est clairement permis...