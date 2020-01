Arrow saison 8 : c'est la fin, pourquoi la série va nous manquer

Mise en avant de personnages oubliés

Autre point fort de Arrow, elle a permis l'émergence de héros/vilains méconnus du grand public et délaissés par les studios de cinéma. Que ce soit le Green Arrow évidemment, mais aussi tous ces personnages plus secondaires mais pourtant marquants dans les comics comme Deathstroke, Arsenal, Deadshot, Atom, Katana... Tous ont eu le droit d'exister et de nous rappeler leur importance. Bien évidemment, tous n'ont pas bénéficié du même traitement, mais c'était agréable de voir la série pousser afin d'étendre son univers et ne pas se contenter de ronronner. Ce n'était pas toujours très adroit, mais l'essentiel était ailleurs.

A ce sujet, on ne parle même pas de ces personnages qui ont connu un sort identique via les spin-off The Flash ou Legends of Tomorrow.