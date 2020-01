The Flash saison 6 : Iris menacée de mort, Diggle débarque dans l'épisode 10

Il faudra attendre le 4 février pour découvrir l'épisode 10 de la saison 6 de The Flash. Une nouvelle partie très attendue des fans - on découvrira les premières véritables conséquences de la Crise vaincue dans le récent crossover, et qui s'annonce particulièrement compliquée pour les personnages.

Iris en danger...

Ainsi, dès la rentrée c'est Iris qui se retrouvera en grand danger. D'après le synopsis, la journaliste va "voir sa vie menacée après avoir dévoilé une affaire explosive dans le Citizen". Et bien évidemment, fidèle à elle-même, "elle refusera de se cacher de ceux qui tenteront de l'attaquer, prête à tout pour exposer au grand jour une dangereuse organisation".

Un danger qui devrait logiquement inquiéter Barry - qui devra dans le même temps assumer sa survie à laquelle il n'était pas préparé, et qui pourrait créer quelques tensions au sein du couple avec une Iris bien décidée à ne pas être constamment "la demoiselle en détresse" de son mari (cf la bande-annonce).

... Diggle débarque

Heureusement pour le Flash, si la reporter ne voudra pas de son aide, il pourra compter sur un étonnant soutien. D'après les premières images, c'est John Diggle de Arrow qui débarquera exceptionnellement à l'écran. On ne connait pas encore les raisons de son apparition, mais on peut s'attendre à quelques discussions sur Oliver puisque cet épisode sera diffusé une semaine après le dernier de la série portée par Stephen Amell...