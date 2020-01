Superman et Lois : la CW commande enfin une série avec Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch

Nouvelle série de super-héros pour la CW

Ce mardi 14 janvier était la soirée des bonnes nouvelles pour les fans du Arrowverse. En plus d'un caméo surprise lors du crossover Crisis on Infinite Earths (indice : Justice League), la CW a annoncé la commande d'une nouvelle série de super-héros afin de combler le futur départ de Arrow.

L'annonce ne vous surprendra pas - c'était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, mais c'est désormais officiel : Clark Kent et Lois Lane, respectivement incarnés par Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch, auront donc le droit à leur propre série intitulée Superman & Lois à partir de la rentrée 2020 aux USA.

La vie de super-parents dévoilée

Côté intrigue, pas grand chose de surprenant à attendre quand on connait l'histoire du pote de Batman, même si ce spin-off de Supergirl devrait avant tout mettre l'accent sur la vie personnelle du héros et de la journaliste avec notamment leur gestion du stress et de la complexité d'être des parents si spéciaux dans un tel monde. De quoi lui donner un petit air à la Lois et Clark, cultissime série des années 90 ? A suivre.

Côté méchant, on ne sait pas encore si Jon Cryer reprendra son rôle de Lex Luthor, incontournable ennemi de Superman. Néanmoins, le comédien semble très attaché à ce personnage, en atteste son rôle important lors du récent crossover, ce qui nous laisse espérer une présence régulière à l'écran.