The Flash : Ezra Miller (Justice League) débarque dans le crossover et c'est épique

Un ultime caméo épique

Que ce soit en terme d'histoire, de cohérence, d'effets spéciaux ou de chorégraphies pour les combats, Crisis on Infinite Earths - le crossover événement du Arrowverse, s'est révélé particulièrement décevant. Néanmoins, il y a un point sur lequel il ne nous a jamais déçu, c'est sur l'utilisation des caméos.

Ainsi, en l'espace de 5 épisodes, on a eu le droit à des références à Batman 66, Batman la série animée, Smallville, Titans ou encore Lucifer. Et ce mardi 14 janvier, les créateurs sont même passés à un niveau encore supérieur. Au programme ? A l'occasion du double épisode final de ce crossover, c'est Ezra Miller qui est apparu à l'écran dans la peau de Barry Allen/The Flash, rôle qu'il tient actuellement au sein du DCEU (Justice League).

Rencontre géniale entre deux Flash

Vous avez bien lu, on a désormais la confirmation que le DCEU et le Arrowverse font partie du même univers. Alors on ne sait pas sur quelle Terre vivent précisément les héros version ciné, mais on peut remercier l'équipe créative (et Ezra Miller) pour cette confirmation. En effet, cette séquence inattendue est probablement la plus cool de tout le crossover. Vous pouvez le découvrir ci-dessus, il n'y a rien de plus drôle que de voir les deux Flash s'admirer et se complimenter sur leurs costumes.

Seul petit bémol : il est étrange que le Barry Allen du DCEU ne connaisse pas l'existence du multiverse quand on sait qu'il maîtrise déjà parfaitement les voyages dans le temps (poke Batman v Superman). Mais bon, on chipote. Quoi qu'il en soit, avec cette apparition surprise, Ezra Miller vient de se mettre tous les fans de The Flash dans la poche et de faire monter la hype autour de son film solo attendu d'ici 2022 au cinéma !