Tell Me A Story : pas de saison 3 pour la série avec Paul Wesley

Le 5 décembre 2019, CBS All Access lançait la diffusion de la saison 2 de Tell Me A Story, dans laquelle Kevin Williamson revisite les célèbres contes, Cendrillon, La Belle et la Bête et La Belle au bois dormant. Au casting, on y retrouvait Paul Wesley et Danielle Campbell (The Originals), présents dans la saison 1, et on y découvre Odette Annable (Supergirl), Natalie Alyn Lind, Matt Lauria ou encore Ashley Madekwe (Revenge). Aujourd'hui, vous vous demandez sûrement si la série aura une suite...

Tell Me A Story annulée après deux saisons

Eh bien malheureusement, la réponse est non ! CBS All Access a décidé de ne pas renouveler Tell Me A Story pour une saison 3 : "Le brillant Kevin Williamson a donné vie à nos contes de fées préférés dans un format d'anthologie qui a détourné les histoires que nous connaissons tous en thrillers modernes. Ce fut un privilège de travailler avec un groupe aussi talentueux d'esprits créatifs comme Kevin, Aaron Kaplan et l'équipe de Kapital Entertainment, ainsi que l'incroyable casting de Tell Me A Story qui a fait un travail phénoménal pour personnifier et réinventer les personnages bien-aimés de ces six contes de fées", a expliqué la responsable de la programmation de la chaîne, Julie McNamara, dans un communiqué.

Kevin Williamson avait pourtant déjà des idées pour la suite : il prévoyait de travailler sur une nouvelle version de Blanche-Neige et les sept nains, Jack et le Haricot Géant et Raiponce. L'annulation de Tell Me A Story ne fait donc pas vraiment l'unanimité auprès des fans sur Twitter...