Melissa Benoist enceinte : Chris Wood dévoile le sexe de leur bébé

Tout comme Katy Perry, qui attend son premier enfant avec Orlando Bloom, Melissa Benoist est enceinte ! La star de Supergirl et son chéri Chris Wood ont annoncé la très bonne nouvelle au début du mois de mars... avant que le monde entier entre en crise à cause du Coronavirus.

Le bébé était la suite logique à l'histoire d'amour entre les deux acteurs puisqu'ils se sont fiancés en février 2019 et mariés en septembre de la même année. Leur petite famille va donc s'agrandir d'ici quelques mois, mais Melissa Benoist donnera-t-elle naissance à une fille ou un garçon ?

La réponse est... un petit garçon ! C'est l'ex-interprète de Kaï dans Vampire Diaries qui a dévoilé le sexe de leur bout de chou sur Instagram : "Mon petit garçon va tout déchirer avec ses baskets 990 comme son papa et cela rend le monde un peu moins triste aujourd'hui", a-t-il écrit en légende d'une photo où on peut voir deux paires de New Balance du même modèle, mais pas de la même pointure. Trop chou !