Walker, Texas Ranger de retour : Jared Padalecki va remplacer Chuck Norris dans un reboot

Walker de retour... sans Chuck Norris

Peut-on avoir des problèmes judiciaires et de comportement, et incarner le ranger le plus sérieux de la télévision ? Heureusement pour Jared Padalecki, la réponse est "oui". Tandis que le comédien a vécu une année 2019 très mouvementée sur le plan personnel, l'acteur a déjà trouvé son nouveau projet post-Supernatural.

La CW a en effet officialisé la nouvelle ce mardi 14 janvier, la chaîne vient de commander un reboot de la cultissime série Walker Texas Ranger diffusée entre 1993 et 2001. Un projet qui ne fait rêver absolument personne sur le papier - pas même les petits retraités, mais qui permettra à Jared Padalecki de remplacer Chuck Norris dans la peau du personnage principal. Car non, malheureusement pour nous, Chuck Norris ne sera pas présent à l'écran.

Un reboot plus intimiste

Concernant l'intrigue à venir, ce reboot devrait être légèrement différent de la série originale avec une histoire un peu plus centrée sur la vie personnelle de Walker en-dehors de ses enquêtes routinières. D'après le synopsis : "La série suivra Cordell Walker, un homme qui tentera de renouer des liens avec sa famille tout en luttant contre le crime en appartenant à la plus grande élite de l'Etat. Walker - un veuf père de 2 enfants, retournera chez lui, à Austin, après avoir été en mission sous-couverture pendant deux ans. Il va découvrir qu'il y a encore plus de travail à faire ici. Lui et sa partenaire seront les héros de temps modernes dont le monde a besoin, qui suivront leur propre code moral afin de faire le bien, sans prendre en compte les règles". Du moment qu'il y a de la baston et des chapeaux de cowboys, c'est tout ce qu'on demande !

Walker, Magnum, MacGyver... quelle sera la prochaine série culte des années 80/90 à avoir le droit à son reboot ? Arabesque ?