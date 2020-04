Riverdale saison 4 : le futur de Kevin révélé dans le spin-off

On le sait officiellement depuis la semaine dernière, la saison 4 de Riverdale va être raccourcie suite à la pandémie de Coronavirus. La fin de la saison ne sera donc pas celle prévue à l'origine par les scénaristes. En attendant, la série revient ce jeudi 30 avril sur Netflix avec l'épisode 18 qui sera l'avant-dernier de la saison. Mais c'est en fait dans Katy Keene, le spin-off, qu'on a eu droit à des nouvelles du futur d'un ado du show.

Le destin de Kevin révélé

Les fans qui suivent à la fois Riverdale et Katy Keene (qui n'est malheureusement pas disponible légalement en France) ont pu découvrir le destin de Kevin Keller joué par Casey Cott. Dans le spin-off, on retrouve Katy Keene (Lucy Hale), une amie de Veronica, mais aussi Josie (Ashleigh Murray) plusieurs années après l'action de Riverdale. Josie a donc reçu la visite de Kevin qui a dévoilé ce qu'il devient. 5 ans après la saison 4 qui devait marquer la fin du lycée pour Archie, Betty et les autres, Kevin est désormais professeur de théâtre à Riverdale High ! Mais ce n'est pas tout : Kevin a également écrit une pièce de théâtre, La Bonne nuit (oui, comme le bar de Veronica), qu'il tentait de vendre à un producteur.

Un saut dans le temps dans Riverdale ?

Une apparition qui continue d'enrichir la théorie d'un possible saut dans le temps dans Riverdale. Depuis plusieurs mois, certains fans sont persuadés de la série pourrait effectuer un gros jump comme ce fut le cas pour Les Frères Scott par exemple afin d'éviter les années "université" des personnages. Avec les plans de la série perturbés à cause du Coronavirus, il faudra attendre pour savoir si cette théorie va bien devenir réalité.