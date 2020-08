Riverdale saison 5 : un saut dans le temps plus long que prévu ?

Il faudra attendre 2021 pour découvrir la saison 5 de Riverdale sur Netflix. Le tournage ne devrait pas tarder à reprendre à Vancouver au Canada et le créateur du show a d'ores et déjà teasé l'épisode centré sur le bal de promo dont certaines scènes ont été mises en boîte avant que la pandémie de coronavirus ne force l'équipe à interrompre le tournage. Après les premières rumeurs, Roberto Aguirre Sacasa a aussi confirmé le saut dans le temps... qui sera peut-être de plus de 5 ans.

Lili Reinhart tease un saut dans le temps... de 7 ans !

Ce vendredi 21 août, Amazon Prime Video met en ligne Chemical Hearts, le nouveau film de Lili Reinhart dont elle est aussi productrice. A cette occasion, l'actrice a donné une interview à Jimmy Fallon où elle évoque aussi Riverdale et la reprise du tournage. Et c'est là que c'est étonnant : alors qu'on nous annonçait un saut dans le temps de 5 ans après l'épisode 3, il pourrait en fait être de 7 ans ! "Dans la saison 5, nous faisons je crois un saut dans le temps de sept ans donc nous ne serons plus adolescents" a expliqué l'ex de Cole Sprouse. Une chose qui réjouit l'actrice. "Je suis super contente. Je pense que ce serait cool de jouer une adulte. J'apprécie de fait que notre showrunner ait dit 'Changeons tout'. Nous n'allons pas être bloqués au lycée durant sept saisons" confie Lili Reinhart. C'est sûr que si on en croit les premières annonces de casting qui auraient fuité, les changements seront au programme.

Situation inédite, les acteurs vont devoir terminer de filmer l'épisode du bal de promo qui devait être l'épisode 20 de la saison 4 mais sera en fait le 1er épisode de la saison 5. "On va tous être plus bronzés et j'ai peut-être pris un peu de poids pendant le confinement donc je suis un peu différente. Ça fait cinq mois et ils ont compté j'ai l'impression. Ce sera facile de dire ce qui a été tourné en mars et ce qui sera tourné en septembre" s'est amusée l'actrice.