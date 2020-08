Riverdale saison 5 : le créateur dévoile une première photo de Cheryl et Toni

Une façon d'assurer qu'il a bien entendu la demande de Vanessa Morgan. En plein mouvement Black Lives Matter, l'actrice qui est enceinte de son premier enfant dévoilait être la moins bien payée du casting de Riverdale et accusait la série de créer une "fausse diversité". "Nous entendons Vanessa. Nous aimons Vanessa. Nous sommes désolés et nous faisons la même promesse à vous qu'à elle. Nous allons faire mieux pour l'honorer elle et honorer le personnage qu'elle joue, mais aussi pour honorer les acteurs et personnages de couleur. Le changement arrive et il va continuer." avait réagit Roberto Aguirre Sacasa.

Du drama à venir

Après la diffusion du final improvisé, le créateur de Riverdale avait teasé la suite de la série et notamment un bal de promo compliqué et très émouvant notamment pour le couple Archie/Veronica. La saison 5 de Riverdale débutera avec trois épisodes marquants la fin du lycée avant de faire un saut das le temps de 5 ans. De récentes annonces de casting ont teasé de gros changements notamment chez les couples.