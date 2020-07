Chemical Hearts : un premier (court) extrait du film avec Lili Reinhart

En parallèle de Riverdale, les acteurs de la série trouvent le temps de tourner pour le cinéma. Cole Sprouse a joué dans A deux mètres de toi, Camila Mendes a tourné les films The Perfect Date, Dangerous Lies et Palm Springs, et KJ Apa a donné de la voix pour J'y crois encore et tourne actuellement le film Songbird face à Sofia Carson. Lili Reinhart, elle, a aussi participé à quelques films comme Galveston, Queens ou bien Chemical Hearts, dont elle est aussi productrice.

Un premier extrait pour Chemical Hearts

C'est officiel depuis mai dernier : Chemical Hearts sera disponible sur Amazon Prime Video. La date de sortie du film est fixée au 21 août prochain et le long-métrage devrait nous émouvoir. Basé sur le livre Our Chemical Hearts de Krystal Sutherland, le film raconte l'histoire d'Henry qui n'a jamais été amoureux mais dont la vie va être bouleversée quand il fait la rencontre de Grace, qui n'est pas une ado tout à fait comme les autres. C'est Lili Reinhart qui incarne cette dernière tandis que Henry sera joué par Austin Abrams (vu dans la saison 4 de This is Us, dans Euphoria ou encore dans The Walking Dead). Le tout premier extrait du film à voir dans notre diaporama semble dévoiler l'une des premières rencontres entre Henry et Grace. Et ce n'est pas gagné entre eux...

Chemical Hearts est réalisé par Richard Tanne et a été tourné en juin 2019. En plus d'Austin Abrams et Lili Reinhart, on retrouvera aussi au casting Kara Young, C.J. Hoff, Sarah Jones et Bruce Altman.