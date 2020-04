Dangerous Lies : Camila Mendes (Riverdale) en grand danger dans le nouveau film de Netflix

On s'en doutait, c'est désormais confirmé, le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai (minimum) en France. Heureusement, face à cette situation difficile à vivre, Netflix est toujours là pour nous sauver de l'ennui en nous proposant toujours plus de contenus inédits. Ainsi, après la saison 4 de La Casa de Papel et les films 7. Koğuştaki Mucize ou La Plateforme, le site de streaming proposera bientôt Dangerous Lies.

Nouvelles galères pour Camila Mendes

Réalisé par Michael Scott et porté par Camila Mendes, Jessie T. Usher et Sasha Alexander, ce nouveau thriller - attendu le 30 avril, nous proposera une histoire aussi WTF que folle. Au programme ? Après la mort d'un vieil homme dont elle avait la charge, une soignante à domicile apprend que ce dernier lui a légué sa maison et une grosse fortune cachée à l'intérieur.

Or, ce qui pouvait s'apparenter au début d'une nouvelle vie heureuse va finalement plonger la jeune femme et son compagnon dans un terrible cauchemar. Suspecté de meurtre par la police, le couple va également faire face à de nombreuses menaces visiblement attirées par cet argent secret.

Une intrigue sous tension

Oui, ce n'est pas encore aujourd'hui que Camila Mendes se débarrassera des scénarios tordus façon Riverdale. Et si le film semble cheap à souhait avec des rebondissements clichés (ridicules), on peut tout de même s'attendre à un résultat prenant. Vous pouvez le découvrir dans la bande-annonce, là où Dangerous Lies ressemblera à un vieux téléfilm diffusé en plein milieu de la journée sur une chaîne obscure de la TNT, la tension sera néanmoins présente et efficace. C'est déjà ça.