La Casa de Papel saison 4 : un spoiler sur Alicia et le Professeur caché dans le générique de fin ?

Que va-t-il se passer dans la saison 5 de La Casa de Papel après le cliffhanger de la fin de la saison 4 ? Netflix n'a toujours pas officialisé la suite de la série mais il semble très probable que Tokyo, Rio et les autres reviennent pour une cinquième saison. Un détail présent dans le générique de fin de l'épisode 8 pourrait d'ailleurs avoir donné un indice sur ce qui attend Alicia Sierra et le Professeur. L'aviez-vous remarqué ? Attention, cet article contient des spoilers, n'allez pas plus loin si vous n'avez pas vu la nouvelle saison de La Casa de Papel dans son intégralité.

La Casa de Papel saison 4 : Najwa Nimri (Alicia) chante le générique de fin sur Bella Ciao

Un détail qui a donné des idées aux internautes : et si le fait que l'interprète d'Alicia chante Bella Ciao signifie que le personnage va rejoindre la résistance - et donc le groupe du Professeur - dans la possible saison 5 de La Casa de Papel ? Evidemment, c'est une possibilité. Mais le personnage d'Álvaro Morte va-t-il réellement pouvoir convaincre l'inspectrice de rejoindre ses rangs ? On s'en est rendu compte depuis son apparition dans la saison 3, Alicia Sierra est sans pitié et n'est pas vraiment dans le camps des braqueurs. Mais puisque la police s'est retournée contre elle, va-t-elle s'allier au Professeur pour se venger ? Sergio réussira-t-il à la manipuler ? Alicia va-t-elle accoucher sur place ? Il faudra encore attendre pour le savoir. En attendant, découvrez d'autres questions qu'on se pose sur la saison 5 ainsi que les moments forts mais aussi les moments ridicules de cette saison 4.