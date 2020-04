La Casa de Papel : la série peut-elle avoir une saison 5 ?

Vous avez dévoré la saison 4 de La Casa de Papel en quelques heures seulement ? Vous avez terminé les 8 épisodes ? Parfait, on peut parler tranquillement de la fin et se mettre d'accord sur le fait que la série espagnole PEUT totalement avoir une saison 5. Tout d'abord parce que le casse dans la Banque d'Espagne n'est pas terminé. Eh oui, alors qu'on s'attendait à voir Rio, Tokio, Helsinki, pas Nairobi parce qu'elle est morte, Denver, Stockholm, Palerme, Manilla (aka Julia la filleule de Moscou) et Bogota s'enfuir ou être arrêtés, on était loin de s'imaginer que la saison 4 allait se terminer en suspens. La team est encore dans le bâtiment avec les otages...

Pourquoi La Casa de Papel peut avoir une saison 5

Les cartes ont quand même été redistribuées car si tout au long de la saison, les braqueurs se sont faits mal mener par Gandia, le chef de la sécurité, ils ont réussi à rattraper le coup avec El Professor, au dernier moment, en sauvant Lisbonne et en la ramenant dans la Banque. Un plan assez étrange car Raquel aurait pu retrouver son homme et l'aider à sauver l'équipe. Enfin bref, dans le dernier épisode, tous les personnages sont prêts à continuer la guerre en l'hommage de Nairobi (Alba Flores) !

Preuve qu'une saison 5 de La Casa de Papel est tout à fait possible, d'autant plus qu'elle se termine sur un cliffangher de fou. Que se passe-t-il ? Alicia (Najwa Nimri), en cavale, trouve la planque du Professeur et le menace d'une arme : "échec et mat fils de p*te", lui balance-t-elle. On est bien d'accord que la série d'Alex Pina ne peut pas se terminer comme ça ? On a forcément besoin d'une suite ou au moins d'une conclusion. Alicia va-t-elle tuer El Professor ? Les bandits au masque de Dali vont-ils à s'échapper sains et sauf ?

Les fans sont prêts

N'empêche, Netflix a très bien joué le jeu parce que tout le monde pensait que la saison 4 allait être la dernière. Il ne faut quand pas crier victoire tout de suite car la plateforme n'a pour le moment rien annoncé, mais au vu de l'énorme succès de La Casa de Papel, on a peu de doute sur le fait qu'elle sera renouvelée pour une saison 5. De son côté, Alvaro Morte (El Professor) a donné quelques réponses contradictoires à ce sujet, de quoi parfaitement semer le doute. En tout cas, les fans sont déjà au taquet sur Twitter !