La Casa de Papel saison 4 : Nairobi morte ou vivante ? Un indice donné dans un nouveau trailer

Le dernier épisode de la saison 3 de La Casa de Papel a laissé beaucoup de personnes sous le choc ! Nairobi peut-elle survivre après s'être pris une balle en pleine poitrine à cause d'Alicia (Najwa Nimri) ? Cette question reste en suspens depuis plusieurs mois maintenant et alors que les acteurs sont très forts pour garder le secret sur le sort de la braqueuse, les nouvelles photos promo permettent d'en savoir un peu plus. Si vous ne voulez pas être spoilé, ne lisez pas la suite de cet article.

Nairobi est-elle en vie ?

Alors, la bonne nouvelle est que Nairobi pourrait bien être vivante dans la saison 4 de La Casa de Papel, mais son état est clairement critique, comme on peut le voir dans un nouveau teaser. Dans la vidéo,le personnage d'Alba Flores se réveille sous assistance respiratoire. Elle a donc survécu à sa blessure, mais avec le créateur de La Casa de Papel, Alex Pina, il ne faut pas crier victoire trop vite.

Si ça se trouve, il nous laisse juste une chance de faire nos adieux à Nairobi, comme on en n'a pas vraiment eu l'occasion avec Berlin dans la saison 2. Du coup, Nairobi va-t-elle vraiment rester en vie tout au long de la saison 4 ? Réponse à partir du 3 avril sur Netflix ! Les doutes sont permis, d'autant plus si l'on se fie au cardiogramme partagé par Netflix sur Twitter et aux sons des battements de coeur dans le trailer...