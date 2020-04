La Casa de Papel saison 4 (SANS spoiler) : une suite explosive et toujours aussi addictive

La fin de la saison 3 de La Casa de Papel nous a laissés sous le choc. Si vous ne vous en rappelez pas (même si nous sommes sûrs que c'est encore frais dans un coin de votre tête), on terminait avec Nairobi (Alba Flores) et sa balle dans la poitrine et un tank qui a explosé à cause de Rio et Tokyo devant la banque d'Espagne. En bref, la saison 4 s'annonce compliquée pour les braqueurs après leur geste pour se défendre. La rédac de PRBK a déjà une petite idée de la suite puisqu'elle a pu voir les 4 premiers épisodes et il y a des points positifs... mais aussi négatifs.

Une nouvelle dynamique explosive

Alvaro Morte (El Professor) a annoncé une saison 4 "pleine d'action" et on peut vous le garantir, il n'a pas menti. Le premier épisode reprend directement là où la saison 3 s'est arrêtée, mais tout s'accélère très rapidement, on a peu de moments de répit dès les premières minutes. On espère que vous êtes prêts pour une montée de stress et d'angoisse !

La nouvelle saison reprend d'ailleurs vraiment les codes phares de La Casa de Papel et reste fidèle à ce qu'on aime depuis le début : ce côté too-much assumé, mais addictif. En revanche, elle est quand même assez différente... dans le bon sens. On ne vous dira pas pourquoi pour ne pas gâcher le suspense. Enfin, on va juste vous teaser que les cartes sont complètement redistribuées, ce qui crée une dynamique puissante et explosive. Attendez-vous à un retournement de situation dangereux ! Mais sinon, Nairobi est-elle morte ou vivante ? Ah ça, on ne vous le spoilera pas, mais on peut vous garantir qu'Alba Flores est bien présente au moins dans le premier épisode.