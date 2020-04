La Casa de Papel saison 4 : 10 questions auxquelles la suite doit répondre

6. Quelle suite pour Arturito ?

Si Nairobi, Berlin, Le Professeur et le reste de la bande sont adorés des fans, Arturo fait débat. Certains le détestent et en profitent pour s'attaquer à Enrique Arce, son interprète, et d'autres l'adorent. Dès la première saison, il a en quelque sorte volé la vedette aux braqueurs... à tel point que le créateur et les scénaristes ont trouvé le moyen de le faire revenir dans les saisons 3 et 4. Mais après sa rébellion dans les deux premières saisons et son retour fracassant dans la saison 3, que peut-il faire dans la suite ? Va-t-il être aussi présent dans les nouveaux épisodes ? Il ne faut pas décevoir le public.