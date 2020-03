La Casa de Papel saison 4 : les braqueurs en TRÈS grand danger dans la bande-annonce

Première bande-annonce pour la saison 4

Épidémie de coronavirus ou non, c'est le 3 avril prochain que Netflix mettra en ligne la saison 4 de La Casa de Papel. Un teaser révélé en 2019 le promettait, "le chaos commence". Et ce n'est clairement pas la première bande-annonce dévoilée par la plateforme de SVOD qui nous fera penser le contraire.

Vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, ces nouveaux épisodes (les derniers ?) plongeront Tokyo, Rio, Denver, Lisbonne, Stockholm, le professeur, Palerme, Helsinki, Bogota et Marseille (on ne sait toujours pas si Nairobi est encore vivante) dans la plus grosse galère de leur vie. C'est désormais officiel, le plan du groupe a échoué et cette fois-ci, la police - menée par la terrible Alicia, a clairement l'avantage sur nos braqueurs préférés.

Une suite intense et compliquée

De quoi s'attendre au pire pour tout ce petit monde ? Oui... et non. Malgré une bande-annonce particulièrement pessimiste (possible trahison de Raquel, montée en puissance de Gandia - un terrible psychopathe chargé de la sécurité de la banque, de nouvelles tensions au sein de la bande), l'espoir d'une nouvelle happy ending est également présent.

Après tout, si l'on se fie à quelques détails (la foule est toujours du côté des braqueurs, le professeur - "aidé" de Berlin, aurait toujours un plan d'avance "tu as dit qu'il était impossible de sortir d'ici, sauf pour toi"), les scénaristes pourraient nous offrir de nombreux twists inattendus afin de nous surprendre une nouvelle fois. Attention, on ne dit pas que tout le monde s'en sortira (RIP Stockholm et Denver ?), mais voir Arturo si sûr de lui "vous êtes perdus" nous laisse espérer de belles surprises !