La Casa de Papel saison 4 : Alvaro Morte tease la suite pleine d'action

Tout va basculer dans la saison 4 de La Casa de Papel. El Professor, Tokio, Rio, Helsinki, Bogota, Marseille, Palerme et Nairobi, qui n'est pas morte comme on a pu le voir dans un nouveau trailer, perdront leur avantage sur les flics tandis qu'un otage arrivera à se libérer. Ce dernier sèmera le chaos dans la Banque d'Espagne. En bref, les braqueurs courront un grand danger et là, on a du mal à imaginer un happy end pour eux, même si on l'espère très fort !

"C'est très excitant"

En tout cas, les prochains épisodes s'annoncent mouvementés et angoissants. Ce n'est d'ailleurs pas Alvaro Morte qui dira le contraire : "La prochaine saison est encore plus travaillée et dès les premiers épisodes, elle mettra l'accent sur l'émotion. Cette suite sera l'occasion de découvrir plus en profondeur tous les personnages et vous allez voir, il y aura de l'action ! C'est très excitant", a expliqué l'interprète de El Professor, dans une interview accordée à Mundo Deportivo, avant de préciser que les acteurs n'ont pas encore vu la saison 4 de La Casa de Papel : "Nous avons tourné nos scènes, mais nous ne connaissons pas le résultat." Suspense...

Alvaro Morte gêné par la célébrité ?

Dès son arrivée sur Netflix, la série espagnole créée par Alex Pina a remporté un énorme succès et sa popularité ne cesse de grimper d'autant plus que la saison 4 arrive bientôt (le 3 avril 2020). La vie des acteurs a donc pas mal changé depuis, mais Alvaro Morte ne semble pas très à l'aise avec la célébrité : "Nous sommes tous très heureux. Mais soudain, vous arrivez à Berlin et les gens vous arrêtent à l'aéroport ou partout où vous allez. Nous avons tourné en Thaïlande et c'était pareil. Vous êtes toujours le même et vous essayez de le rester, c'est un peu bizarre tout ça, mais je suis très heureux du succès de la série."