La Casa de Papel saison 4 : qui est Belén Cuesta, l'interprète de Manille ?

Depuis, Belén Cuesta enchaîne les rôles à la télé et au cinéma (elle a d'ailleurs remporté le prix de Meilleure actrice pour le film Une vie secrète lors de la cérémonie des Goyas 2020, l'équivalent des César et des Oscar). Du coup, ça n'a pas été facile de libérer son emploi du temps pour La Casa de Papel. Voilà donc pourquoi on n'a pas connu son identité dans la saison 3 : "Nous avons dû trouver des solutions pour qu'elle tourne dans la saison 3 car elle n'avait pas beaucoup de disponibilités. C'est pour ça qu'elle a plus de place dans la saison 4", confie Alex Pina. Tout s'explique !