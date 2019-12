Prise au Piège saison 2 : une suite en 2020 avec Elodie Fontan ?

Une saison 2 pour Prise au Piège ?

Ce mercredi 18 décembre, M6 diffusait les derniers épisodes de la saison 1 de Prise au piège, sa nouvelle série événement portée par Elodie Fontan (Clem). L'occasion pour les scénaristes de conclure leur histoire et de répondre à de nombreuses questions, mais également pour les téléspectateurs de s'en poser une nouvelle : la fiction reviendra-t-elle l'an prochain avec une saison 2 ?

Une interrogation qui peut surprendre au regard des dernières minutes du final, mais qui reste néanmoins logique. Après tout, Vis a vis (Derrière les barreaux en VF), la série espagnole dont est adaptée Prise au Piège, a de son côté eu le droit à 4 saisons chez nos voisins.

Une suite impossible

Malheureusement, Elodie Fontan l'a confié à nos confrères d'Allociné, un tel parcours n'est pas à l'ordre du jour sur M6. Malgré un tournage qui n'a laissé que de bons souvenirs à tout le casting, "Le tournage s'est très bien passé, j'ai adoré tourner avec Karim Ouaret qui a beaucoup de talent", au point de faire monter les envies de suite, "On arrêtait pas de gonfler la prod et le réal pour qu'ils imaginent une saison 2. On n'arrêtait pas de leur dire "Faites-nous une saison 2, on veut continuer de jouer ces personnages qu'on adore ! Débrouillez-vous !", la comédienne a rappelé que cette adaptation n'avait jamais été imaginée pour ça.

"Ça nous a toujours été présenté comme une mini-série bouclée" a-t-elle ainsi confessé, avant d'ajouter plus loin : "La série n'est pas faite pour, elle n'a pas été conçue comme ça. (...) Il y a peu de chances qu'il y ait une saison 2. Ce n'est pas prévu en tout cas".

On rappellera tout de même que Prison Break, autre série carcérale, n'était pas non plus censée continuer après sa saison 1 et on a vu le résultat. Reste donc à savoir si M6 et les créateurs souhaitent suivre le même chemin, quitte à tout gâcher...