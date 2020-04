La Casa de Papel saison 5 : 10 questions auxquelles les épisodes devront répondre

On en a (encore) pris plein les yeux avec la saison 4 de La Casa de Papel. Entre la fuite de Gandia qui a ensuite tué Nairobi, la libération de Lisbonne et les problèmes de couple, on ne s'est pas ennuyé. Le dernier épisode laissait d'ailleurs la porte grande ouverte à une suite : après avoir échappé à la police Raquel/Lisbonne arrivait à la Banque d'Espagne et rejoignait les braqueurs. Quant au Professeur ? Alors qu'il pensait avoir gagné face à la police, Alicia débarquait dans sa planque et le menaçait d'une arme.

1. Comment va se dérouler la confrontation Alicia/Le Professeur ?

On se demande donc forcément comment va se dérouler cette grande confrontation entre le Professeur (Alvaro Morte) et Alicia (Najwa Nimri). La policière n'a plus grand chose à perdre puisqu'elle est recherchée par la police après avoir dit toute (l'affreuse) vérité sur la détention de Rio. Va-t-elle décider de se racheter en livrant le Professor ? Ce dernier pourra-t-il la convaincre de le rejoindre ? Marseille va-t-il débarquer pour le sauver ? Alicia va-t-elle perdre les eaux devant le cerveau de l'opération de la Banque d'Espagne ? TROP DE SUSPENSE !