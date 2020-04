La Casa de Papel saison 4 : 10 moments forts avec Nairobi, Gandia, Denver...

2. Alicia VS El Profesor

La relation entre Alicia et El Profesor nous rappelle un peu celle entre Raquel et El Profesor (Alvaro Morte), sans le côté romantique. C'est un peu le jeu du chat et la souris, mais il faut reconnaître que le personnage de Najwa Nimri est quand même plus fort et malin que celui de Itzia Ituno. Pour preuve, Alicia trouve la planque du Professeur à la fin de la saison 4 et le menace avec son arme : "échec et mat, fils de p*te." La flic et le leader de la bande des braqueurs nous offrent une scène de fin comme on les aime, stressante et pleine de suspense. Que l'affrontement commence enfin !