La Casa de Papel saison 4 : (SPOILER) mort, les fans au bout de leur vie

Depuis la fin de la saison 3 de La Casa de Papel, une seule question se pose : Nairobi est-elle morte ou vivante ? Il a fallu attendre la mise en ligne de la saison 4 sur Netflix pour avoir ENFIN la réponse. Ce fut long, mais ça valait le coup d'attendre puisque le personnage d'Alba Flores a survécu à sa blessure prise en pleine poitrine ! Tokio, Denver, Helsinki, Stockholm et le reste de l'équipe ont réussi à la sauver, mais la joie de revoir Nairobi n'aura duré que jusqu'à l'épisode 6 😢

Nairobi morte

En plein affrontement avec Gandia, les braqueurs sont arrivés à conclure un accord avec lui, qui était de relâcher Nairobi prise en otage par le chef de la sécurité de la Banque d'Espagne. Un moment de répit très rapide puisque Gandia tire une balle en pleine tête de la complice de Tokio : "Je t'avais dit que je te tuerai" (après avoir tenté de l'étouffer), balance-t-il avant de l'exécuter. Une scène choc et assez inattendue. Pourquoi avoir laissé en vie Nairobi pour la faire mourir ensuite ? Alex Pina et les scénaristes n'ont pas encore expliqué ce choix cruel.

Les fans tristes

Les internautes, eux, ont toujours du mal à sécher leurs larmes et à cacher leur colère contre Gandia : "Ascenseur émotionnel Nairobi elle meurt puis reviens pour mourir un épisode après", "J'arrive pas à croire que Nairobi soit morte", "J'espère que c'était un rêve et qu'elle n'est pas morte", "Ce fdp n'a aucune parole, il a osé mettre une balle dans la tête de Nairobi", "Vous avez brisé mon coeur", peut-on lire sur Twitter. Après la mort de Berlin dans la saison 2 de La Casa de Papel, Oslo et Moscou, le créateur a une nouvelle fois joué avec le coeur sensible des fans dans la saison 4, pas cool.