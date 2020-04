La Casa de Papel saison 4 : Netflix victime d'un bug pour le lancement

C'est une journée que de nombreux internautes et fans de La Casa de Papel attendaient avec impatience : en plein confinement, quoi de mieux que de passer son temps dans son canapé pour mater d'une traite les nouveaux épisodes de La Casa de Papel saison 4 (découvrez notre avis sur les épisodes) ? Ça, c'était le plan à l'origine. Sauf qu'il y a eu un petit problème.

Netflix down... à cause de La Casa de Papel ?

De nombreux internautes étaient donc prêt à 9h01 pour lancer le premier épisode et découvrir ENFIN si Nairobi (Alba Flores) a survécu à la terrible balle qui l'a touchée dans le final de la saison 3. Sauf qu'ils ont été nombreux à déchanter : comme on a pu le voir sur Twitter, plusieurs internautes se sont plaints car les épisodes étaient inaccessibles. En cause ? Un possible problème lié aux serveurs : les fans malchanceux ont eu droit à un écran d'erreur indiquant qu'un problème était survenu. "Désolé, nous rencontres des difficultés avec votre demande" peut-on lire.