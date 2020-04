La Casa de Papel saison 4 : retour sur 11 moments complètement ridicules

Les inconsistances chez Palerme

Que s'est-il passé chez Palerme (Rodrigo de la Serna) ? A-t-il pris un coup de trop sur la tête ? Car franchement, RIEN ne va chez lui dans cette saison 4. D'abord il fait un caca nerveux parce que Tokyo veut être la chef et fait mine de vouloir se barrer. Résultat, il finit parmi les otages et permet à Gandia (José Manuel Boga) de s'échapper. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand Gandia met la misère aux braqueurs et tue Nairobi (RIP), il est soudain... dévasté. A-t-il un trouble de la personnalité ? Ah et aussi, il a miraculeusement retrouvé la vue du jour au lendemain après s'être pris du verre dans les yeux ? Non parce que bon, ça commence à faire beaucoup là...

Les pires tireurs de l'univers ?

Les braqueurs sont de très bons chirurgiens mais quand il s'agit de tirer, y a plus personne ! La preuve avec Gandia. A la fin de l'épisode 5, le chef de la sécurité se retrouve solo face à 5 braqueurs ultra-armés... mais pas un n'arrive à le neutraliser. Ok, il a une combinaison ultra résistante mais personne n'a pensé à viser la tête ou les pieds ? Et puis depuis quand on peut s'en sortir en faisant UNE ROULADE ??? Franchement on n'a plus les mots...

La voiturette de Nairobi

Avant de rendre l'âme, Nairobi a quand même eu droit à une scène ridiculement culte : le moment où elle débarque avec sa petite voiturette dans la fonderie. Une chaise roulante improvisée avec les armes et tout. Si ça c'est pas la classe. On ne sait pas par quel miracle cette petite voiture a été construite ni d'ailleurs où les braqueurs ont trouvé le temps et le matériel pour le faire. Le Professeur avait sûrement prévu ça dans son plan, juste au cas où. Il est fort ce Professeur ! Cette voiturette doit d'ailleurs avoir des pouvoirs magiques puisque Nairobi arrive finalement très (trop) vite à marcher après s'être pris une balle et s'être fait enlever un bout de poumon. Costaud la fille !

Un petit concert

Dans les flashbacks, on a pu assister au mariage de Berlin (Pedro Alonso) et Tatiana (mais qui est-elle ???). Dans une scène d'un kitsch dingue, le personnage chantait Ti Amo... accompagné d'un choeur de moines. Franchement, autant la chanson venant de Berlin, ça nous étonne pas mais les moines, ça nous a achevé !