Lili Reinhart : "Non, je ne vais pas arrêter", sa réponse parfaite aux haters qui l'accusent de se plaindre tout le temps

S'il y a bien une actrice qui n'est pas du tout lisse, c'est Lili Reinhart. A 25 ans, la star de Riverdale n'hésite jamais à défendre son point de vue, sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Récemment, elle avait poussé un coup de gueule contre le régime de Kim Kardashian pour rentrer dans la robe de Marilyn Monroe au Met Gala 2022. "Marcher sur un tapis rouge et faire une interview où vous dites à quel point vous êtes affamée... parce que vous n'avez pas mangé de glucides depuis un mois... tout ça pour rentrer dans une putain de robe ? C'est tellement mal. Tellement mauvais à tellement de niveaux" avait écrit l'actrice en stories sur Instagram.

Des propos qui lui avaient attiré les foudres de certains mais qu'elle assume à 100%. "Parfois, j'ai l'impression d'être la brebis galeuse car je parle. Mais pourquoi personne ne dit rien ? J'ai réalisé que personne ne dit rien car à chaque fois que je le fais, 30 articles sortent pour dire que je 'clashe' une célébrité. Je ne fais que partager une opinion qui est incroyablement importante pour moi" explique l'ex de Cole Sprouse dans une interview donnée à IndieWire.

"Je sais que les gens sur Twitter me détestent"

Une honnêteté qui, très souvent, vaut à Lili Reinhart d'énerver en masse les internautes. "C'est vrai que je pousse des coups de gueule sur les réseaux sociaux. Je suis coupable de ça. Je n'aime pas rester à ma place, je n'aime pas fermer ma bouche. Je sais que les gens sur Twitter me détestent. Il y a des articles et les gens disent : 'Mon Dieu, cette fille ne va pas se la fermer et arrêter de se plaindre ?' Non en fait, je ne vais pas arrêter car j'ai beaucoup de choses à dire et personne d'autre n'en parle !" déclare l'interprète de Betty Cooper.

Souvent au centre de critiques, Lili Reinhart avoue que ce n'est quand même pas toujours facile à vivre. "Personne ne nous apprend à se réveiller et voir 20 000 tweets de gens qui vous disent que vous devriez vous tuer, ou vous faire refaire le nez ou que vous êtes grosse. On ne signe pas pour ça et personne ne nous apprend à gérer, on s'attend à ce qu'on sache faire. Il n'y a rien de plus horrible que de voir son nom en trend sur Twitter" ajoute-t-elle.