Riverdale : Lili Reinhart avoue que les acteurs n'ont pas compris pourquoi la série est partie en vrille

Rien ne va plus dans Riverdale. Si tu as arrêté la série il y a un moment, alors accroche-toi car c'est vraiment devenu le gros bordel. Par exemple, les personnages ont maintenant des pouvoirs (oui...) et le final de la saison 6 nous réservait un twist fou et 100% WTF : après avoir détruit une comète avec les pouvoirs de Cheryl (Madelaine Petsch), les personnages se retrouvaient dans les années 50, sans souvenir du passé.

Des intrigues complètement bidons qui sont désormais comptées : la saison 7 de Riverdale sera la dernière. Les acteurs dont Cole Sprouse avaient confié qu'ils souhaitaient mettre fin à la série et leur souhait a été exaucé. Mais au fait, comment ont-ils réagi en découvrant que les intrigues partaient en vrille ?

"Nous étions tous un peu perdus"

Si les fans de Riverdale n'ont pas compris - ni validé - le tournant de la série, alors imaginez la réaction des acteurs... Dans une interview donnée à The Jess Cagle Show, une émission diffusée sur la radio SiriusXM, Lili Reinhart est revenue sur cette période. "Je pense que c'est en saison 3 que les choses sont devenus un peu plus... disons un peu plus originales que d'habitude. Nous étions tous un peu perdus." a assuré l'actrice que l'on retrouvera très prochainement dans le film Une vie ou l'autre sur Netflix. Et d'ajouter : "On a réalisé que la série allait à fond vers ça et j'ai arrêté de poser des questions après ça !".

Concernant les réactions de certains fans face à ces changements, l'actrice confie : "Vous savez, c'est juste le chemin que parcourt la série et ce monde est fou ! C'est basé sur un comics et tout peut se passer dans un comics. Je pense que parfois, les gens oublient cela" a expliqué l'interprète de Betty Cooper.

Le final de la saison 6 a été inspiré... par KJ Apa

Et si le final de la saison 6 et son retour vers le passé WTF t'a étonné, tu peux t'en prendre... à KJ Apa ! Comme l'a dévoilé le créateur Roberto Aguirre-Sacasa dans une interview donnée à Entertainment Weekly, c'est l'acteur qui lui a donné l'idée de revenir vers le passé et de remettre les persos au lycée. "Ce que l'on va faire pour la saison 7 c'est une version moindre des années lycées. Mais on a pensé à la nostalgie et on voulait que cette dernière saison soit vraiment spéciale" a-t-il expliqué. On a presque peur de voir ce qu'ils nous réservent...