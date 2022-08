Riverdale saison 6 : le twist le plus fou de la série dans l'épisode 22, voici ce qu'il faut retenir du final

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

On ne pensait pas qu'ils pourraient aller si loin et pourtant... Les scénaristes de Riverdale se sont plus que jamais lâchés pour le final de la saison 6, disponible depuis ce lundi 1er août 2022 sur Netflix. L'épisode 22 nous a réservé le twist de plus dingue de l'histoire de la série (et on ne dit pas ça à moitié) avec aussi des fiançailles à la clé. Voici ce qu'il faut retenir du final, en attendant la saison 7 qui sera la dernière. Attention, vous n'êtes pas prêts ! Cet article contient évidemment des spoilers.