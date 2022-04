Riverdale saison 6 : Sabrina va faire son retour (oui, encore)

Il en a fallu du temps avant d'avoir notre premier vrai crossover entre Riverdale et Les Nouvelles aventures de Sabrina mais cette fois, on n'arrête plus les scénaristes. La sorcière a déjà fait une apparition dans la saison 6 : c'était dans l'épisode 4 qui fait partie de "Rivervale", l'univers alternatif proposé au début de la série. Et elle n'a pas fini de rendre visite à nos héros.

Kiernan Shipka de retour dans Riverdale

Eh oui, Sabrina Spellman va revenir dans Riverdale ! La nouvelle a été annoncée par TVLine puis confirmée par les acteurs lors d'un panel qui a eu lieu ce dimanche 10 avril 2022 dans le cadre du PaleyFest LA. Pour l'instant, peu de détails sont connus sur ce grand come-back mais on sait que Kiernan Shipka reprendra son rôle dans le dernier épisode de la saison 6. Rendez-vous donc d'ici quelques semaines pour retrouver Sabrina ! Va-t-elle venir en aide à Cheryl (Madelaine Petsch) ?

Des détails sur l'épisode musical dévoilé

Lors de cet événement, les acteurs ont aussi évoqué LA tradition de la série : l'épisode musical. Eh non, on ne va pas y échapper pour la saison 6. Après l'épisode sur Carrie, celui sur Heathers ou encore celui sur Next to Normal, c'est American Psycho qui sera à l'honneur cette année. Basée sur le roman de Bret Easton Ellis, la comédie musicale a d'ailleurs été écrite par Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de Riverdale. Comme par hasard...