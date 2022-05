Riverdale : la saison 7 sera-t-elle la dernière ? On a la réponse

Lancée en 2017 sur la CW (et en France sur Netflix), Riverdale a perdu de nombreux téléspectateurs en cours de route. Décisions chelous des personnages, intrigues complètement WTF, la série ne brille plus depuis longtemps et même les acteurs en ont marre (on peut les comprendre en même temps...). Bonne nouvelle : la torture est bientôt terminée.

Riverdale, c'est bientôt fini

Selon Deadline, la CW aurait décidé de mettre définitivement fin à Riverdale. Après avoir annulé 9 séries pour la rentrée 2022-2023, la chaîne a décidé que la saison 7 du show porté par Cole Sprouse, KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes et Madelaine Petsch sera la dernière. Cette ultime saison devrait être diffusée à partir de 2023. Lors des upfronts qui avaient lieu ce jeudi 19 mai 2022, le président de la CW, Mark Pedowitz, a aussi expliqué que le nombre d'épisodes n'était pas encore annoncé mais que cette saison 7 devrait être aussi longue que les précédentes. "Nous avons eu une longue conversation avec Roberto Aguirre-Sacasa (le créateur de Riverdale, ndlr) hier et il est ravi de cette nouvelle. Nous allons traiter cette série comme elle le mérite. (...) Je pense que sept ans, c'est une bonne chose" a-t-il confié.

Une annonce pas très surprenante. Depuis plusieurs mois, plusieurs acteurs avaient confié vouloir mettre fin à la série après la septième saison, annoncée en mars 2022. Et pour cause, les contrats du casting prennent fin avec la saison 7 et peu d'entre eux étaient prêts à signer pour une suite. "Nous sommes définitivement sur la dernière ligne droite en termes de, juste pour parler franchement, contractuellement, nous sommes tous en quelque sorte en train de marcher vers la fin de ces 7 années" avait confié l'interprète de Jughead à Decider en décembre dernier. Lili Reinhart alias Betty avait aussi évoqué la fin de la série pour la saison 7 fin 2021.

Ne reste plus qu'à découvrir quelle fin sera réservée à la série. Rendez-vous dans quelques mois pour le savoir !