Dynastie : pas de saison 6 pour la série, Legacies et Charmed aussi annulées après 4 saisons

C'est la semaine de tous les dangers pour les séries américaines. Depuis quelques jours, les chaînes US annoncent leurs programmes pour la saison 2022/2023 et, comme chaque année, des coeurs vont être brisés. Et pas qu'un peu concernant les séries de la CW. Si Riverdale est déjà renouvelée pour une saison 7, d'autres mordent la poussière.

Pas de saison 6 pour Dynastie ; Legacies, Charmed et Roswell : New Mexico aux oubliettes

Cette année, la CW n'a donc pas décidé de faire plaisir à tout le monde. Ce jeudi 12 mai 2022, la chaîne à annoncer l'annulation de pas moins de 7 de ses séries. Oui, 7 ! Ça fait beaucoup. Voici donc celles qui ne seront pas de retour à l'écran :

- Dynastie (annulée après 5 saisons)

- Legacies (annulée après 4 saisons)

- Charmed (annulée après 4 saisons)

- Roswell : New Mexico (annulée après 4 saisons, la saison 4 débute en juin)

- In the Dark (annulée après 3 saisons)

- Naomi (annulée après une saison)

- 4400 (annulée après une saison)

La chaîne avait précédemment déjà annoncé les annulations de Batwoman et Legends of Tomorrow. La fin de Legacies, spin-off de The Originals, met donc fin à l'univers The Vampire Diaries sur la chaîne, 13 ans après le lancement de la série originale.

Un spin-off pour Supernatural et Walker

Pour parer à toutes ces annulations et combler l'emploi du temps, la CW a annoncé la commande de nouvelles séries. S'il lui reste quand même Riverdale qui pourrait prendre fin après la saison 7 et The Flash qui est renouvelée pour une saison 9, la chaîne va aussi miser sur des séries dérivées de deux franchises. D'un côté, le spin-off de Supernatural chapeauté par Jared Padalecki. Après plusieurs fails, la série aura bien son dérivé, The Winchesters, qui racontera l'histoire des parents de Dean et Sam et sera narrée par Jensen Ackles.

Autre nouveauté ? Walker : Independence, spin-off de Walker (renouvelée pour une saison 3) avec Katherine McNamara. Enfin, la CW a aussi commandé la série Gotham Knights qui suivra le fils de Bruce Wayne qui doit former une alliance avec les ennemis de son père après que ce dernier a été assassiné.