The Flash saison 9 : bientôt la fin ? Grant Gustin pourrait revenir pour une dernière saison

On pensait la série à bout de souffle, notamment après le récent départ de Carlos Valdes (Cisco), il n'en est rien. Alors que Arrow - la fiction de Stephen Amell qui a lancé le Arrowverse sur la CW, a pris fin en 2020 au terme de sa saison 8, The Flash - sa petite soeur, s'apprête finalement à faire mieux qu'elle.

The Flash, bientôt la fin ?

A en croire les informations de TVLine, la CW serait en négociations avec Grant Gustin pour renouveler son contrat et ainsi permettre à The Flash de revenir à la rentrée prochaine avec une saison 9. Le twist ? Si pour le moment rien n'est encore signé, le site américain laisse néanmoins déjà entendre que ce nouvel accord pourrait être le dernier.

Et pour cause, la discussion entre les deux parties ne concernerait qu'une seule nouvelle saison. Autrement dit, cette saison 9 - qui s'étendrait de 2022 à 2023, pourrait alors marquer la fin de la série et permettre aux créateurs de conclure dignement la fiction super héroïque sans avoir à précipiter les événements d'ici le mois de mai prochain. Après tout, on le rappelle : Barry et Iris sont censés être les parents de deux enfants dans le futur, chose qui n'a pour l'instant toujours pas été mis en place dans le présent.

Pour l'anecdote, sachez que Jesse L. Martin (Joe), Candice Patton (Iris) et Danielle Panabaker (Caitlin) - qui a récemment annoncé être enceinte, ont tous les trois renouvelé leurs contrats l'an passé. De fait, même si les conditions n'avaient pas été dévoilées dans la presse, il y a fort à parier que le trio sera bien de la partie en saison 9.