The Flash saison 8 : un bébé pour Caitlin ? Danielle Panabaker est enceinte de son deuxième enfant

On le sait grâce aux voyages dans le temps de Nora et Bart, Barry et Iris auront un jour des enfants dans le futur de The Flash. Une étape importante pour le couple que ne semblent néanmoins pas pressés de mettre en scène les créateurs. Tandis que la CW a récemment diffusé les premiers épisodes de la saison 8 de la série super-héroïque, aucun bébé n'a encore été annoncé dans le ventre de l'héroïne incarnée par Candice Patton.

Une déception pour les fans, lassés d'attendre un tel dénouement, d'autant plus que c'est un autre personnage qui pourrait bientôt être enceinte avant Iris. De qui parle-t-on ? De Caitlin ! Pour l'heure, rien ne laisse penser dans l'histoire que la scientifique va réellement devenir maman en 2022, mais cette théorie est désormais possible grâce à son interprète.

Un nouveau bébé pour Danielle Panabaker

Danielle Panabaker vient en effet de l'annoncer sur Instagram, elle est actuellement enceinte de son deuxième enfant, deux ans après la naissance de son premier. "Je ne peux plus le garder pour moi désormais, swipez pour découvrir la raison de mon sourire constant" a-t-elle dans un premier temps déclaré, avant de dévoiler une première photo de son baby bump (voir ci-dessous).

Une heureuse nouvelle pour la comédienne, qui a rapidement été célébrée par ses nombreux partenaires au sein du Arrowverse. "Je suis tellement excitée pour toi (et heureuse aussi de ne plus avoir à garder le secret). Je t'aime toi et ce petit. Hâte de le rencontrer", a notamment confié Danielle Nicolet (Cecille West), tandis que Elizabeth Tulloch (Lois Lane) a déclaré, "Awww yeah, c'est enfin public ! Wouwhou, le bébé n°2 !". De même, Michelle Harrison (Nora Allen), Sendhil Ramamurthy (Ramsey Rosso), Victoria Park (Kamilla Hwang) ou encore Robbie Amell (Ronnie Raymond) ont lâché leurs plus beaux emojis à base de coeurs de toutes les couleurs afin de marquer leur joie !

Bien évidemment, rien n'indique que cette nouvelle grossesse sera intégrée à l'intrigue de The Flash, mais ça resterait sympa à suivre.