Danielle Panabaker (The Flash) maman : elle annonce la naissance de son bébé

En novembre 2019, Danielle Panabaker annonçait être enceinte de son premier enfant, laissant ainsi les fans s'interroger sur son avenir dans la série The Flash : "Je ne pense pas que Caitlin aura un bébé. Je crois que le but [des créateurs] est d'ignorer ma rapide transformation. C'est aux scénaristes de décider. Quand je leur ai annoncé ma grossesse, je leur ai laissé la possibilité de gérer ça de la façon dont ils le voulaient", a expliqué l'interprète de Caitlin à Entertainment Tonight.

Danielle Panabaker maman pour la première fois

Et alors que le monde traverse une crise sanitaire sans précédent (la pire depuis 1945), Danielle Panabaker a donné naissance à son bout de chou il y a peu comme elle l'a annoncé sur Instagram : "C'était bien mais te tenir dans mes bras est un sentiment indescriptible. Heureuse d'annoncer que notre bébé est né et que nous sommes en sécurité, heureux et en bonne santé à la maison." En revanche, l'actrice n'a pas dévoilé le sexe de son bébé, ni son nom. Danielle Panabaker en dira sûrement plus dans les prochains jours ou les prochaines semaines, suspense...