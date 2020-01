Katie Cassidy (Arrow) divorce après seulement un an de mariage 💔

Alors que l'ultime saison d'Arrow (la saison 8) touche bientôt à sa fin, un spin-off 100% féminin est en préparation. Il mettra en lumière Mia Smoak, Laurel et Dinah et sera introduit lors du dernier épisode de la série originale, diffusé le 21 janvier 2020 sur la CW. Pour patienter, le synopsis a été dévoilé : en 2040 à Star City, Laurel et Dinah débarquent dans la vie de Mia sans prévenir. Les choses prennent alors une tournure dramatique. Les Canaries se lancent à la poursuite d'une personne de l'entourage de la fille d'Oliver Queen et Felicity Smoak qui a été kidnappée.

Katie Cassidy divorce de Matthew Rodgers

En attendant ce spin-off, l'une des trois actrices fait en ce moment parler pour sa vie personnelle. D'après les infos de TMZ, Katie Cassidy (Laurel ou Black Canary) serait en train de divorcer de son chéri Matthew Rodgers : elle aurait déposé les papiers à la Cour supérieure de Los Angeles ce mercredi 7 janvier. La rupture du couple aurait été causée par "des différends irréconciliables" si l'on en croit le site américain toujours bien informé. Pour le moment, Matthew Rodgers et l'actrice d'Arrow ne se sont pas exprimés sur ce sujet.

Pour rappel, Katie Cassidy et son chéri se sont fiancés en juin 2017, avant de se marier un an plus tard, en décembre 2018. En tout cas, la partenaire de Stephen Amell à l'écran n'a pas supprimé ses photos de mariage avec Matthew Rodgers sur Instagram. Est-ce vraiment la fin ? Affaire à suivre.