Arrow saison 8 : de nouvelles infos sur le spin-off 100% féminin dévoilées

Vous êtes prêts à faire vos adieux à Arrow ? Eh oui, la série phare de la CW se termine cette année, mais pas de panique, la chaîne ne va pas vous laisser sans rien entre le show sur Superman et Loïs Lane, l'arrivée de Stargirl au printemps et la préparation d'un spin-off d'Arrow. C'est au mois de septembre 2019 que ce projet a commencé à être évoqué. TV Line expliquait que Laurel (Katie Cassidy), Mia Smoak (Katherine McNamara) et Dinah (Juliana Harkavy) seraient les trois stars de la série dérivée et que l'histoire se déroulerait en 2040.

Le spin-off d'Arrow se dévoile

Eh bien, les infos du site étaient bonnes. Pour preuve, la CW vient de confirmer le spin-off et a même dévoilé qu'il sera introduit dans l'épisode final de la saison 8 d'Arrow, intitulé Green Arrow & The Canaries, diffusé le 21 janvier 2020 sur la chaîne. Elle a aussi partagé le synopsis : "En 2040 à Star City, Mia Queen possède tout ce dont elle aurait jamais pu rêver. Mais quand Laurel et Dinah débarquent sans prévenir dans son quotidien, les choses prennent une tournure dramatique et sa vie s'en retrouve bouleversée. Les Canaries se lancent à la poursuite d'une personne de l'entourage de Mia qui a été kidnappée."

On peut ensuite lire : "Consciente des conséquences que cela entraînera, Mia ne peut s'empêcher de jouer de nouveau les justicières, alors que Dinah, Laurel et elle-même devront de nouveau enfiler leur costume de super-héroïnes pour sauver la ville." En plus de Katie Cassidy, Katherine McNamara et Juliana Harkavy, Charlie Banett, aka J.J, le fils de John Diggle, sera lui aussi de retour dans la nouvelle série dont le tournage n'a pas encore commencé !