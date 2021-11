The Flash saison 8 : un personnage tué dans l'épisode 2, le showrunner s'exprime

La saison 7 de The Flash avait vu deux personnages emblématiques de la série faire leurs adieux aux fans, à savoir Cisco (Carlos Valdes) et Wells (Tom Cavanagh). Deux absences encore difficiles à digérer pour les fans, qui pourraient malheureusement ne pas être les dernières. Si l'on se fie à l'épisode 2 de la saison 8, diffusé ce mardi 23 novembre 2021 sur la CW aux USA, la série du Arrowverse pourrait avoir perdu un autre de ses héros.

Un nouveau personnage tué dans The Flash ?

Dans les dernières minutes de l'épisode, on a en effet pu voir Barry (Grant Gustin) proposer d'organiser une petite fête dans la maison des West afin de profiter du jambalaya de Joe (Jesse L. Martin), recette héritée de sa grand-mère, avant d'entendre Caitlin lui rappeler une terrible réalité, "Joe est mort il y a six mois".

Oui, vous avez bien lu, le père de Iris semble avoir trouvé la mort dans l'univers de The Flash durant une séquence hors-caméras. Pourquoi ? Comment ? Est-ce un mensonge ? Despero - le nouveau grand vilain, est-il à l'origine de cette situation ? C'est justement ce qu'a tenté de savoir TVLine à l'occasion d'une interview en compagnie de Eric Wallace, le showrunner. Réponse de l'intéressé ? C'est totalement flou...

Joe West vraiment mort ? Les premières théories

"Disons juste que Joe s'apprête à découvrir une perspective incroyablement nouvelle sur la vie et ça va l'amener vers, je pense, un choix vraiment énorme", a notamment confié le showrunner. Vous ne comprenez pas ? La suite n'est pas plus évidente, "Tout le monde pense que sa plus grosse décision était celle de l'an passé, quand il a rendu son badge, mais il y en a une encore plus importante à venir dans la saison 8 qui va amener le personnage vers un chemin qu'il n'avait pas envisagé, même si cela lui apparaîtra comme quelque chose d'évident".

Une déclaration mystérieuse qui nous laisse néanmoins comprendre une chose : même si le personnage est annoncé comme mort, on le reverra encore à l'écran cette année. La question est : de quelle façon ? Selon une théorie, l'actuel crossover en 5 épisodes serait en réalité la fin de la saison 8, donc une intrigue du futur. Aussi, une fois cet événement terminé, la série pourrait revenir dans le passé et nous permettre de découvrir comment la situation en est arrivée à ce point et donc, comment Joe a trouvé la mort à travers la mise en scène de son évolution.

Une autre théorie, plus intéressante pour nous, laisse de son côté entendre que c'est Despero qui aurait en réalité implanté cette idée de mort de Joe dans la tête des personnages afin de jouer avec la psychologie de Barry. Enfin, certains fans imaginent que Barry va tout simplement rebooter la réalité à la suite de sa future victoire contre Despero, chose qu'il a déjà pu faire par le passé, ce qui expliquerait les propos énigmatiques de Eric Wallace. En ayant été ramené à la vie après avoir connu l'au-delà, Joe pourrait effectivement s'embarquer dans une aventure inédite afin de profiter de cette seconde chance et d'un possible nouveau savoir.