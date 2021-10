The Flash saison 8 : premières images du nouveau grand vilain, 2 méchants cultes de retour

La saison 8 de The Flash débutera avec un événement très spécial en 5 épisodes intitulé "Armageddon" qui permettra à de nombreux héros cultes du Arrowverse de faire une apparition aux côtés de Barry, Iris, Caitlin & cie. Mais ce n'est pas tout, Central City accueillera également un nouveau méchant incarné par Tony Curran (Doctor Who) à savoir... Despero.

Barry face au pire méchant de la série ?

Grand vilain emblématique de DC Comics, cette version du personnage devrait être particulièrement intense à suivre à l'écran. Alors que le premier face-à-face entre Flash et Despero a déjà été teasé en photo (voir ci-dessous), Eric Wallace (showrunneur) a confié à EW que cette rencontre pourrait marquer les fans de la série.

"C'est dans cette scène que l'on découvre réellement l'origine alien de Despero et c'est ce qui rend cette séquence si fascinante, a-t-il expliqué au magazine. Despero y a un très grand discours. C'est un moment vraiment très intense qui marque sa relation avec Flash. Et vous verrez au fil des épisodes comment il est capable de tester / jouer avec Flash de façons différentes. Et cette rencontre sera déjà l'un de ces moments, c'est ce qui fera d'elle une séquence charnière dans la saison".

Une version trompeuse de Despero

De fait, Eric Wallace l'a précisé, les fans de The Flash seront aux anges en découvrant les premiers pas chaotiques de ce vilain terriblement déstabilisant. Après avoir confié, "Je voulais vraiment incorporer un vrai vilain culte de DC dans cet événement en 5 épisodes qui avait le potentiel d'exciter les fans", le showrunneur a révélé que ce Despero saura surprendre tout le monde, "Il y a un élément très particulier dans cette histoire qui implique la puissance de Despero et qui explique pourquoi il est le choix parfait pour cette intrigue !"

Traduction ? Là où les premières photos de Despero version Tony Curran peuvent laisser craindre un méchant loin d'être aussi badass, épique et effrayant que dans les comics, la réalité pourrait finalement être très différente, "Faites attention à ce que vous voyez. Vos yeux peuvent parfois vous tromper". Oui, on peut souffler, ce Despero made in Arrowverse devrait donc bien être aussi destructeur et impressionnant que chez DC. Et forcément, on ne peut que s'en réjouir.