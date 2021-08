The Flash saison 8 : The Atom, Mia Queen... crossover "épique" en 5 épisodes pour le Arrowverse

A priori, les producteurs du Arrowverse n'ont pas prévu de crossover événement façon Crisis on Infinite Earths cette année. Néanmoins, afin de lancer parfaitement la saison 8 de The Flash (qui pourrait être la dernière), les créateurs de la série ont décidé de mettre en scène 5 épisodes spéciaux qui accueilleront de nombreux visages cultes de cet univers super-héroïque.

Barry face à de nombreux héros cultes du Arrowverse

Ainsi, rendez-vous à partir du 16 novembre 2021 sur la CW aux USA pour découvrir une intrigue en 5 parties intitulée "Armageddon". Au programme cette fois ? Barry et sa team vont faire face "à l'arrivée d'une puissante menace alien sur Terre dans des conditions mystérieuses et devront puiser dans leurs limites lors d'une bataille désespérée afin de sauver le monde." Une mission périlleuse ? Oui, mais heureusement, Flash et les autres pourront compter sur "l'aide de certains amis de longue date".

A cette occasion, les créateurs de The Flash ont en effet décidé de faire le bonheur des fans. En plus de Batwoman (Javicia Leslie) et Black Lightning (Cress Williams), ce sont d'autres personnages marquants du Arrowverse qui sont attendus à Central City comme The Atom (Brandon Routh) de Legends of Tomorrow, Mia Queen (Kat McNamara) de Arrow, Alex Danvers / Sentinel (Chyler Leigh) de Supergirl et Ryan Choi (Osric Chau) de Arrow. De quoi nous offrir des collaborations inédites et exciter l'équipe créative.

Un événement unique et épique

Dans un communiqué, Eric Wallace (showrunneur de The Flash) n'a pas masqué son enthousiasme face à ce début de saison très spécial. "Cet événement sera porté par certains des épisodes les plus émouvants de la série. Il y a des séquences véritablement épiques et d'énormes surprises attendent nos fans, a confié le producteur, persuadé que ces épisodes feront date dans l'histoire de la série. On est à une échelle bien plus énorme et audacieuse que nos épisodes traditionnels de The Flash".