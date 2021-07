The Flash saison 8 : bientôt la fin de la série ? C'est possible

La saison 7 de The Flash est toujours en cours de diffusion sur la CW aux USA, mais on sait déjà que la série est loin d'être terminée. Il y a quelques mois, la chaîne américaine a en effet renouvelé la fiction du Arrowverse pour une saison 8, qui débutera par ailleurs par 5 épisodes crossovers très spéciaux.

Trois acteurs présents pour la suite

De nouveaux épisodes qui promettent déjà d'être spectaculaires et mémorables, mais auxquels ne participeront malheureusement pas Carlos Valdes (Cisco) et Tom Cavanagh (Wells), puisque les deux acteurs ont récemment fait leurs adieux à la série. Doit-on craindre de nouveaux départs d'ici la rentrée 2021 ? A priori, la réponse est non.

D'après les informations de Deadline, la production a au contraire réussi à éviter la fuite d'autres talents en trouvant, enfin, des accords avec certains acteurs emblématiques. Ainsi, Jesse L. Martin (Joe), Candice Patton (Iris) et Danielle Panabaker (Caitlin) ont tous les trois accepté de renouveler leurs contrats pour une saison 8, rejoignant ainsi Grant Gustin (Barry), dont l'avenir était déjà assuré depuis plusieurs mois.

Bientôt la fin de The Flash ?

Toutefois, et c'est une information importante, ce renouvellement ne serait effectif que pour une seule saison, là où les contrats sont habituellement signés pour une plus longue période. Traduction ? Même si la CW n'a encore rien laissé paraître à ce sujet, il n'est donc pas impossible que la saison 8 à venir soit également la dernière de The Flash. Une théorie à prendre avec des pincettes (la chaîne souhaite peut-être simplement attendre les audiences de l'an prochain avant de commander une saison 9), mais qui ne serait pas étonnante.

En 2020, Grant Gustin confiait ainsi être prêt à tourner la page. Auprès de Michael Rosenbaum dans son podcast Inside of You, le comédien assurait notamment être parfois frustré de voir certains projets s'envoler à cause de son rôle de super-héros, "The Flash a toujours été quelque chose d'incroyable, mais cela fait déjà 6 ans et lors des 4 précédentes pauses estivales, j'ai toujours eu un projet qui est tombé à l'eau à cause de la série. Il y a énormément d'opportunité qui se sont envolées à cause de conflits dans mon agenda."

Surtout, le Arrowverse semble également en perte de vitesse après la fin de Arrow et la future conclusion de Supergirl. Aussi, en mettant fin à The Flash, troisième série emblématique / historique de cette franchise, la CW pourrait économiser suffisamment d'argent pour lancer une nouvelle fiction super-héroïque capable d'apporter de la fraîcheur et de la nouveauté au genre.