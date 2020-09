Supergirl saison 6 : la fin annoncée, Melissa Benoist et les acteurs réagissent

Les fins de séries se sont enchaînées en 2020 et ça ne va pas s'arrêter... Dans quelques semaines, la CW dira adieu à deux de ses séries : The 100 après 7 saisons et Supernatural après 15 saisons. Mais ce n'est pas la seule série de la chaîne qui va quitter l'antenne prochainement. Annoncée pour 2021, la sixième saison de Supergirl va marquer la fin des aventures de Kara Zor-El.

La saison 6 de Supergirl sera la dernière

C'est l'annonce surprise de la semaine : la saison 6 de Supergirl sera la dernière ! Repoussé à cause de la pandémie de coronavirus, le tournage n'a pas encore commencé à Vancouver mais devrait reprendre dès la semaine prochaine selon Deadline. Les acteurs vont donc se retrouver, d'abord sans Melissa Benoist qui est enceinte de son premier enfant avec Chris Wood, rencontré sur le tournage de la série. L'actrice devrait rejoindre l'équipe un peu plus tard. On sait aussi que cette sixième et dernière saison sera composée de 20 épisodes et sera lancée en 2021. Selon Deadline, la décision de l'annulation de Supergirl a été prise en accord avec la production, les studios et Melissa Benoist suite à la situation actuelle et aux audiences en baisse.

Melissa Benoist et les acteurs réagissent

Après l'annonce de la fin de Supergirl, les stars de la série ont réagi, à commencer par l'interprète de l'héroïne qui a posté un long message sur Instagram. "Dire que cela a été un honneur de jouer ce personnage iconique serait un euphémisme. Voir l'impact que la série a eu sur les jeunes filles à travers le monde m'a laissée humble et sans voix. Elle a aussi eu un impact sur moi. Elle m'a appris que j'étais plus forte que je ne le pensais, m'a appris à trouver l'espoir dans les moments sombres et que nous sommes plus forts quand nous sommes unis (...) Elle a changé ma vie en bien et je serai reconnaissante pour toujours. Je suis excitée de planifier la conclusion de cette aventure géniale et j'ai hâte que vous voyiez ce que l'on vous prépare. Je vous promets que ce sera une sacrée saison finale" a écrit l'actrice.

D'autres stars du show comme Chyler Leigh (Alex), David Harewood (J'onn J'onzz), Katie McGrath (Lena Luthor), Jesse Rath (Brainy) ou encore Nicole Maines (Nia Nal) ont aussi posté des messages sur les réseaux. Si vous êtes fans du Arrowverse, ne vous inquiétez pas puisqu'une nouvelle série arrive : Superman & Lois, le spin-off de Supergirl centré sur Clark Kent et Lois Lane, avec Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch sera lancé en 2021.