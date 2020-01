13 Reasons Why, The 100, Lucifer... : 20 séries qui se terminent en 2020

How to Get Away with Murder

Les étudiants les plus chanceux de l'histoire (franchement, qui arrive à échapper aussi longtemps à la loi ?) vont aussi tirer leur révérence. La saison 6 de How to Get Away with Murder mettra fin à la série et ce n'est pas plus mal. La première partie de la saison, déjà diffusée aux Etats-Unis, va certainement vous scotcher ! La suite - et fin - est programmée à partir du 2 avril prochain.